¿Acabará la IA con la humanidad?
SEÑOR DIRECTOR:
A propósito de las recientes noticias ligadas a las declaraciones de Jacob Coxon, un exinvestigador de Open AI y Anthropic, y uno de los creadores del modelo GPT-4o, quien advirtió que “La IA podría matarnos a todos antes de que termine la década” aproveché de preguntarle a Claude, uno de los posibles responsables de tal futura tragedia, su opinión sobre si la IA acabará con la humanidad.
Me respondió lo siguiente: “Mi respuesta más honesta es probablemente no, pero el riesgo es real y vale la pena tomarlo en serio”.
¿No es hora de que los gobiernos tomen en serio el riesgo de la IA?
Cristóbal Fernández Urrutia
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