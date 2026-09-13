¿Acabará la IA con la humanidad?

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de las recientes noticias ligadas a las declaraciones de Jacob Coxon, un exinvestigador de Open AI y Anthropic, y uno de los creadores del modelo GPT-4o, quien advirtió que “La IA podría matarnos a todos antes de que termine la década” aproveché de preguntarle a Claude, uno de los posibles responsables de tal futura tragedia, su opinión sobre si la IA acabará con la humanidad.

Me respondió lo siguiente: “Mi respuesta más honesta es probablemente no, pero el riesgo es real y vale la pena tomarlo en serio”.

¿No es hora de que los gobiernos tomen en serio el riesgo de la IA?

Cristóbal Fernández Urrutia