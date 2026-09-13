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    Cartas al Director

    Al Qaeda y el 11S

    Por 
    Cartas al director
    (FILES) In this file photo taken on September 10, 2001, pedestrians walk across the Brooklyn Bridge away from the burning World Trade Center towers before their collapse. - The remains of two more victims of 9/11 have been identified, thanks to advanced DNA technology, New York officials announced on September 8, 2021, just days before the 20th anniversary of the attacks. The office of the city's chief medical examiner said it had formally identified the 1,646th and 1,647th victim of the al-Qaeda attacks on New York's Twin Towers which killed 2,753 people. They are the first identifications of victims from the collapse of the World Trade Center since October 2019. (Photo by HENNY RAY ABRAMS / AFP) HENNY RAY ABRAMS

    SEÑOR DIRECTOR:

    No hay duda que la magnitud de la amenaza terrorista de corte yihadista-salafista ha disminuido de forma importante. Las operaciones de contrainsurgencia realizadas a partir de septiembre de 2001 socavaron uno de los elementos más significativos para la proliferación del terrorismo: un territorio que cumple la función de santuario donde las organizaciones pueden entrenar, capacitarse y planificar con relativa impunidad.

    No obstante, si recordamos la larga historia que coagula con el surgimiento de Al Qaeda, observaremos que le tomó más de 15 años en consolidarse como organización, desde sus comienzos como extensión de iniciativas que buscaban aglutinar a la serie de combatientes árabes que habían asistido a Afganistán a mediados de los ochenta, hasta su desarrollo como vanguardia del extremismo islámico en Sudán a mediados de los noventa.

    Este proceso debe tenerse en cuenta, dado que actualmente las condiciones en Mali, Burkina Faso, Mauritania y otros países del Sahel africano, son contribuyentes para el surgimiento de oportunidades de crecimiento que los herederos de Al Qaeda actualmente están tomando. Estas son señales que cabe considerar seriamente, porque lo que no puede volver a ocurrir veinticinco años después del atentado a las Torres Gemelas es volver a minimizar la amenaza.

    Guido Larson Bosco

    Facultad de Gobierno

    Universidad del Desarrollo

    Más sobre:TerrorismoAmenazaSeñales

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