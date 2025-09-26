Acuerdo Codelco-SQM

SEÑOR DIRECTOR:

América Latina y el Caribe producen el 25% de los minerales estratégicos para la transición energética global. En este contexto, Chile tiene un rol fundamental dado su liderazgo como primer productor de cobre y segundo productor de litio a nivel mundial.

Por ello, la región y nuestro país se encuentran en una posición privilegiada para consolidar su protagonismo internacional y aportar soluciones en esta emergente economía de bajas emisiones.

El acuerdo entre Codelco y SQM refuerza el liderazgo chileno en la producción de minerales estratégicos para la transición energética global, pues representa la alianza de dos compañías líderes en sus rubros, con inserción global y amplias redes comerciales a nivel mundial.

Con ello, se consolidará el liderazgo de Chile como proveedor confiable de cobre y litio, minerales cruciales para la producción de vehículos eléctricos y de tecnologías de almacenamiento de energía renovables, tales como las baterías.

Acuerdos como este además proveerán un importante flujo de ingresos al Estado chileno (royalty, impuestos y dividendos) para implementar políticas sociales y productivas que refuercen la competitividad del país.

Se abre una nueva oportunidad para nuestro país, pero es fundamental que esta alianza también incentive a inversionistas para avanzar en proyectos con mayor valor en la cadena de producción y refuerce la capacidad de innovación tecnológica, consolidando así una minería transformadora y estratégica.

Andrés Rebolledo Smitmans

Economista, ex ministro de Energía