Ahora sí, la educación temprana

SEÑOR DIRECTOR:

En los próximos meses conoceremos los énfasis en educación que planteará el nuevo gobierno. Es importante recordar que la educación temprana es una etapa clave para favorecer el desarrollo de los aprendizajes necesarios para la vida, incluyendo lo neurocognitivo y afectivo. Se ha reiterado que la educación inicial es la base de la pirámide educativa, por ende, es necesario instalarla como un tema prioritario, asignándole la importancia y los recursos que requiere.

En primer lugar, en el ámbito de la educación inicial, se requiere aumentar de manera significativa la cobertura y calidad en el tramo de 0 a 3 años; lo que implica avanzar en el acceso universal a la sala cuna, con avances en el proyecto de ley actualmente en el Parlamento, incorporando los aportes desde diferentes sectores de la sociedad. Además, se debe asegurar la participación de los padres y madres; avanzar en la atracción de las mejores educadoras de párvulos y su personal asistente; con remuneraciones competitivas; focalización de los recursos y prioridad en la inversión del crecimiento.

Segundo, en la educación escolar, el fomento y aprendizaje lector desde los primeros años de vida escolar es clave. Este tema requiere de apoyo académico, de la sociedad civil y del sistema político. Sin duda, se requiere actuar desde la primera infancia, con apoyo de las familias, en un proyecto que requiere de articulación con las diversas iniciativas que existen en la actualidad. Junto con el aprendizaje lector, se debe reforzar el razonamiento matemático inicial, revisar los contenidos curriculares y la implementación de nuevas e innovadoras metodologías docentes.

El trabajo conjunto con las facultades de Educación es vital ya que es muy importante lograr atraer a los mejores profesores de educación básica y educadoras de párvulo, con altos estándares académicos, campos educacionales y exposición temprana al trabajo con los niños; además de estimular proyectos de investigación colaborativa de nivel internacional.

La educación temprana debe estar de manera permanente en el debate de las políticas públicas, por ser clave en el presente y futuro del país. Requiere de una mirada de largo plazo, con compromisos políticos amplios que permitan presentar de manera consensuada un proyecto país. Es un camino fructífero para avanzar hacia una educación de calidad, que fomente la cohesión social.

Ignacio Sánchez D.

Profesor titular, Pontificia Universidad Católica de Chile