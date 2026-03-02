Aplicación del derecho internacional

SEÑOR DIRECTOR:

En relación con lo señalado por Nelson Hadad Heresy en su carta de ayer, sobre el derecho y las relaciones internacionales y que “solo mediante el diálogo y por medios pacíficos se deben resolver las controversias internacionales”, cabría comentar que la política internacional no es más que la interacción de intereses nacionales, muchas veces contrapuestos, entre diferentes Estados y que “como toda política, es una lucha por el poder” (Hans Morgenthau).

El Derecho Internacional, por otra parte, carece de la facultad de imperio (la potestad de los tribunales de justicia para hacer cumplir sus resoluciones, usando la fuerza si fuese necesario —la espada de la típica imagen de la justicia—) y se ha visto permanentemente supeditado a consideraciones políticas, donde las enormes diferencias en el poder nacional de los Estados hacen utópica la aplicación del principio de igualdad jurídica de los mismos.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado y Magíster en ciencia política