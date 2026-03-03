Áreas protegidas y el desafío de su cuidado

SEÑOR DIRECTOR:

La temporada estival nos ha dejado hermosas postales, pero también diversas denuncias por el actuar preocupante de algunos turistas en las áreas protegidas de nuestro país. Hechos como el ingreso de motos de agua en el río Futaleufú hasta acciones peligrosas, como el uso ilícito de fuego en parques y reservas nacionales, nos obligan a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las acciones orientadas a la educación y el buen uso y goce de estos espacios. Lamentablemente, los recursos no acompañan este desafío.

Es una realidad incómoda: Chile sigue en el “top ten” de los países que menos invierten en sus áreas protegidas a nivel global. Sin un presupuesto adecuado, infraestructura mínima ni equipos de guardaparques fortalecidos, la tarea se vuelve compleja. Por otra parte, su aporte a nuestra economía es innegable, con una proyección del turismo del 4,8 del PIB hacia el 2030, el que, en gran parte, se debe a nuestras áreas protegidas.

Nuestro patrimonio natural es fuente de orgullo y riqueza, y acercarlo cada día más a los chilenos y al mundo es un desafío que debemos abordar como sociedad y país. Cuidarlo y fortalecer su gestión, es una inversión estratégica por el desarrollo sostenible de Chile y por la calidad de vida de las próximas generaciones.

Francisco Solís Germani

Director Proyecto Patagonia Chilena

The Pew Charitable Trusts