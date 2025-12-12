Asociación de profesores

VOTA INFORMADO por $1100
    Cartas al Director

    Por 
    Cartas al director
    ¿Quién quiere ser profesor?

    SEÑOR DIRECTOR:

    Se ha conocido la creación de una nueva asociación gremial de profesores y profesionales de la educación. Es una gran noticia para la educación y para todos quienes trabajamos en ella, ya que se viene a sumar a otras tantas que venimos trabajando desde hace años por esos grandes objetivos.

    Luego, el Presidente del Colegio de Profesores, aparece tildando al nuevo grupo como “asociación ideológica”. Sin duda es un descaro que raya en la hipocresía, ya que ellos han realizado permanentemente activismo político por un montón de temas que nada tienen que ver con la educación o los profesores, sin disimulo alguno, haciendo marchas, firmando declaraciones y apoyando explícitamente candidatos. Demás está decir que todas esas “otras causas”, además de ilegales, están siempre relacionadas con grupos o ideologías de izquierda. Y ahora pretenden presentarse como defensores de la objetividad y la neutralidad, mientras que en realidad están defendiendo sus propios intereses y posiciones políticas.

    La solución es trabajar por los verdaderos problemas de la educación, los estudiantes, docentes y asistentes de la educación, buscando representar a los más de 200.000 docentes y otros tantos asistentes de la educación que se sienten marginados y no representados por ellos.

    Denise Ibarboure

    Vicepresidenta Aseduch

    Más sobre:ProfesoresEducación

