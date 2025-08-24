Avellaneda y el colapso moral del fútbol

(250820) -- AVELLANEDA, 20 agosto, 2025 (Xinhua) -- Simpatizantes del equipo argentino Independiente se enfrentan con simpatizantes de Universidad de Chile durante el partido de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, en el estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda, Argentina, el 20 de agosto de 2025. El partido entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol, fue suspendido el miércoles a raíz de graves incidentes en las graderías. (Xinhua/Facundo Morales) (mz) (vf) (ce)

SEÑOR DIRECTOR:

Lo que ocurrió en Avellaneda duele. No solo por la violencia desatada, sino por lo que revela: que el fútbol sudamericano ha perdido el rumbo moral. Lo vimos todo y nadie se hace cargo. No es la primera vez, y por eso no sorprende, aunque impacta profundamente.

Hace años que las barras fueron secuestradas por el fanatismo y la violencia, mientras clubes y autoridades miran para el lado. La Conmebol, siempre rápida para sancionar a los débiles y lenta para prevenir lo evidente, vuelve a fallarnos. ¿Qué más tiene que pasar? Esto ya no es deporte: es un espectáculo que tolera el horror.

Es urgente devolverle al fútbol un mínimo de dignidad. No se trata de castigos ejemplares, sino de un cambio profundo: de liderazgo, de valores y de coraje para decir basta.

Alejandra Jiusán