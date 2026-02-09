SEÑOR DIRECTOR:

El tema del monumento histórico del general Baquedano sigue generando debate derivado del informe solicitado por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) a la Municipalidad de Providencia.

Al respecto, e independiente de que en general la información fue entregada al CMN, es importante que esta entidad revise el acta de sesión del 9 de marzo de 2022, numeral 8, donde se aprecia que los escultores del taller Montes Becker explicaron detalladamente el proceso de restauración, en especial la restitución del caballo a la peana, y, posteriormente, el proyecto de ingeniería que permite devolver el monumento al pedestal, lo que fue ampliamente valorado por los consejeros (detalles en informe en poder del CMN).

Sin embargo, el requerimiento que es motivo de discusión es el “informe de riesgos con cargas no previstas”. Al respecto pregunto: ¿Cómo se puede predecir cuántos manifestantes podrían ejercer la fuerza necesaria para derribar la escultura? Este tipo de solicitudes carece de un fundamento técnico claro, ya que la seguridad debe basarse en factores objetivos y medibles. Para avanzar coordinados en el tema, sugiero conformar un equipo de trabajo entre ambas instituciones y así obtener la información que sea necesaria para restablecer el bien patrimonial.

La reinstalación de la escultura ecuestre no solo es un acto de preservación, sino también una oportunidad para unir a la comunidad en torno a un hito urbano que representa parte de nuestra historia e identidad.

Eduardo Villalón Rojas

Exconsejero del CMN