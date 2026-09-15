Batalla cultural
SEÑOR DIRECTOR:
Resulta curioso que algunos cuestionen la “batalla cultural” cuando la libra la derecha, pese a que la disputa por influir en valores, ideas e instituciones ha sido durante décadas una dimensión central de la acción política de la izquierda.
En una democracia liberal, la batalla de las ideas no puede ser legítima o ilegítima según quién la libre. La cuestión relevante es otra: que se desarrolle mediante la persuasión, la libertad de expresión y el debate democrático, y no mediante la imposición.
Daniel Burgos Bravo
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