SEÑOR DIRECTOR:

Resulta curioso que algunos cuestionen la “batalla cultural” cuando la libra la derecha, pese a que la disputa por influir en valores, ideas e instituciones ha sido durante décadas una dimensión central de la acción política de la izquierda.

En una democracia liberal, la batalla de las ideas no puede ser legítima o ilegítima según quién la libre. La cuestión relevante es otra: que se desarrolle mediante la persuasión, la libertad de expresión y el debate democrático, y no mediante la imposición.

Daniel Burgos Bravo