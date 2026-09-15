Chile envejece: debemos prepararnos

SEÑOR DIRECTOR:

Con respecto a la reciente columna “Chile envejece: ¿estamos preparados?”, comparto el diagnóstico y quisiera agregar una dimensión menos visible: prepararse para una sociedad longeva también significa hacerse cargo de quienes sostienen, día a día, la vida de las personas que requieren apoyo.

Cuando una persona presenta algún grado de dependencia, gran parte de esta responsabilidad recae hoy sobre sus familias y cercanos. En este contexto, el avance del Sistema Nacional de Cuidados constituye un paso relevante para Chile y una oportunidad para fortalecer una cultura del cuidado que considere no solo a quienes requieren apoyo, sino también a quienes lo entregan.

Desde Senior Suites lo hemos constatado en nuestros talleres de formación dirigidos a personas que cuidan a quienes presentan algún grado de dependencia. Cuidar requiere conocimientos y herramientas específicas, que pueden marcar una diferencia en la seguridad y bienestar de quien recibe los cuidados y en la confianza de quien los entrega.

Por eso, la pregunta sobre quién cuidará a los cuidadores no tiene una única respuesta. Los cuidaremos como sociedad, fortaleciendo las redes de apoyo, acompañando a las familias y formando a quienes tendrán la responsabilidad de cuidar.

Alejandro Espinoza Wolleter

Presidente AGRAM

Gerente general Senior Suites