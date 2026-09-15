Medir con la misma vara

SEÑOR DIRECTOR:

La seguridad municipal ha adquirido un rol más que preponderante en el sistema de seguridad pública, y eso está a la vista, incluso exponiendo la vida e integridad de algunos alcaldes.

Por ello es muy complejo que tan tardíamente se haya reingresado el reglamento que regula su funcionamiento, más aún cuando se dieron razones poco explicables para retirarlo y que además habiendo conocido su contenido, informalmente lo aclaro, no tiene grandes modificaciones y las que tiene ya son polémicas, no solo por su justificada ilegalidad sino que más importante aún la señal política en un momento sensible para la seguridad municipal estableciendo la destitución por este incumplimiento.

Con nuestro ministerio fueron implacables en muchas oportunidades, pero no se ve que se esté midiendo con la misma vara su desempeño.

Estos retrasos injustificados y errores no forzados solo ratifican que el único diseño que había era invisibilizar lo hecho, sin embargo, los frutos están a la vista, aunque se vistan como avances propios, lo que es parte del diseño del nuevo ministerio, políticas que trascendieran los gobiernos y que se desarrollaran en base a evidencia.

Carolina Leitao A-S

Ex subsecretaria de Prevención del Delito