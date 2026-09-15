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    Cartas al Director

    Presupuesto 2027: ¿austeridad o reactivación?

    Por 
    Cartas al director
    Déficit fiscal desata duras reacciones en el Congreso tras informe de la Dipres

    SEÑOR DIRECTOR:

    A más tardar el 30 de septiembre el Ejecutivo debe ingresar el proyecto de Presupuesto 2027. La duda de fondo es evidente: ¿persistirá la austeridad fiscal o se abrirá espacio para activar la economía?

    Durante estos meses la estricta disciplina fiscal ha expuesto sus externalidades negativas, reflejadas en el rezago de la actividad económica y la debilidad del empleo. Paralelamente, los gobiernos regionales negocian intensamente con la Dipres para evitar recortes significativos que dejen sin financiamiento proyectos emblemáticos de inversión, seguridad y desarrollo local.

    Flexibilizar una postura no es señal de debilidad, por el contrario, demuestra capacidad de corregir el rumbo cuando la realidad lo exige. Un presupuesto responsable no es aquel que simplemente gasta menos, sino el que sabe invertir a tiempo donde más se necesita.

    Renato Smimmo

    Abogado

    Más sobre:Disciplina fiscalFlexibilizarEjecutivo

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