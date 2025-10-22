Bienestar y permanencia docente

SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados del estudio TALIS 2024, que recoge las percepciones de miles de docentes y directivos, y del Índice Nacional de Bienestar Docente, investigación de universidades chilenas cuyos resultados se presentarán próximamente, coinciden en una advertencia clave: nuestro sistema forma y sostiene profesores altamente comprometidos, pero emocionalmente sobrecargados.

Según el Índice, más de la mitad de los docentes se ha sentido emocionalmente agotado y uno de cada diez reporta sentimientos de fracaso personal. Los resultados de TALIS, por su parte, evidencian un profesorado con sólida formación pedagógica, pero con brechas socioemocionales y prácticas para atender la diversidad, usar tecnologías y enfrentar las demandas del aula. Estas carencias afectan el bienestar y la permanencia docente, ya que, sin herramientas emocionales, el riesgo de desgaste aumenta.

El desafío no está solo en la vocación o en la formación disciplinar, sino en desarrollar competencias socioemocionales y condiciones laborales que sostengan el bienestar y la permanencia docente. En esto, la investigación y la evidencia son esenciales: conocer cómo se sienten y qué necesitan los profesores permite diseñar metodologías más efectivas, orientar la formación inicial y continua y promover prácticas escolares que favorezcan su bienestar.

Necesitamos formar docentes capaces de enseñar bien sin quebrarse, que puedan sostener una práctica exigente sin perder el sentido ni el disfrute. Para ello, se debe promover el trabajo colaborativo, la gestión emocional y el acceso a redes de apoyo y acompañamiento. Cuidar el bienestar docente no es un acto de empatía, sino una estrategia de calidad educativa, porque solo quienes están bien pueden crear entornos donde otros aprendan y crezcan bien.

Paulina Guzmán

Directora Laboratorio de Innovación e Investigación Docente (LIID)

Facultad de Educación USS