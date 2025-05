SEÑOR DIRECTOR:

En relación al reportaje publicado por su medio el día 24 de mayo de 2025, titulado “A la deriva: las múltiples fallas en las boyas detectoras de tsunamis del SHOA”, y considerando que dicho contenido incluye afirmaciones inexactas y fuera de contexto que pueden inducir a error y afectar la confianza pública en el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), además de omitir antecedentes clave entregados por esta Institución al periodista durante una extensa reunión de más de tres horas, estimamos necesario aclarar lo siguiente:

1. Las boyas DART no son esenciales para emitir alertas de tsunami en Chile, ya que el sistema se basa principalmente en información sísmica y modelación numérica apoyadas por una red de estaciones costeras. Las boyas DART sirven como herramienta de confirmación en tsunamis distantes y forman parte de una red internacional que permite compartir datos entre países. Chile aporta cinco boyas y accede a más de 50 en la cuenca del Pacífico. Esta integración otorga solidez al sistema y asegura continuidad operativa incluso ante eventuales fallas puntuales.

2. El monitoreo y mantenimiento de las boyas es constante, con controles diarios. Desde 2024 se realizan análisis estadísticos anuales como parte de una mejora continua. Se destaca que mientras se realizaba la entrevista con el periodista, un buque efectuaba el mantenimiento a la boya en Mejillones, hecho omitido en el reportaje.

3. Los costos reportados están mal contextualizados, ya que el monto mencionado (1,6 millones de US$) corresponde a gastos acumulados desde 2009, incluyendo costos operacionales de traslado de buques, lo que no fue aclarado en la publicación.

4. La comparación con datos del NDBC (EE.UU.) es inadecuada, ya que la ausencia de registros públicos no implica que la boya no estuviera operativa ni que el SHOA no tuviera acceso a los datos cuando fue necesario.

Finalmente, la institución lamenta que la cobertura haya desestimado antecedentes técnicos entregados directamente al periodista y reitera que el sistema ha demostrado su efectividad, como se evidenció en el reciente terremoto del 2 de mayo en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

René Valenzuela Azócar

Capitán de Navío

Director de Comunicaciones de la Armada de Chile

N.de la R.:

La Tercera realizó el artículo en cuestión sobre la base de información que entregó la propia Armada a través de Transparencia y una entrevista formal, y publicó aquel material que consideró más relevante a la luz de los antecedentes reunidos.