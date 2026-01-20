Brechas en el financiamiento escolar

SEÑOR DIRECTOR:

Un estudiante vulnerable en Chile recibe recursos muy distintos sólo por el tipo de colegio al que asiste. Así, un establecimiento fiscal de alta vulnerabilidad recibió en 2024, por estudiante, un 19% más de recursos que un particular subvencionado de similares características.

Desde Acción Educar, desentrañamos las causas detrás de esta inequidad. Entre ellas: una fuerte reducción de ingresos privados para los particulares subvencionados producto de la Ley de Inclusión Escolar, y mayores recursos fiscales para los establecimientos fiscales, donde la Ley de Carrera Docente y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) han jugado un rol clave en aumentar la brecha de financiamiento.

Esta brecha, que hoy le cuesta al Fisco cerca de mil millones de dólares al año, no solamente es injusta, sino que también es sumamente perjudicial para el sistema educativo en su conjunto. De no hacernos cargo, miles de estudiantes vulnerables no alcanzarán el mínimo de competencias para desenvolverse de forma integral en la sociedad.

Javiera Pavisic

Economista de Acción Educar