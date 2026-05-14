Camino, autoridad y efectos

SEÑOR DIRECTOR:

Cuando se ha perdido el rumbo, no siempre es fácil encontrar el camino. Cuando se encuentra el camino, no siempre es fácil recorrerlo.

Cuando la autoridad afirma en abstracto cualidades deseables o imprescindibles de lograr, como el crecimiento y el control del gasto en general, no basta, puesto que la ciudadanía tiende a adherir a las iniciativas enfocadas en dichos objetivos cuando comienza a percibir los efectos de dichas políticas, como mayor y mejor empleo y control de la inflación.

Rafael Rosende