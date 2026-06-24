Carrera directiva, necesidad hoy

SEÑOR DIRECTOR:

El gobierno ha dado claras señales de la importancia que le asigna a los directores de establecimientos educacionales. El Presidente se ha reunido con directivos y se creó un Consejo Nacional de Directores de Chile con línea directa con las autoridades ministeriales. Según lo informado por la prensa, el diálogo con los directores se ha centrado en ampliar sus atribuciones, para así gestionar mejor los aprendizajes y la convivencia escolar. Asimismo, se ha enfatizado el disminuir los excesivos trámites burocráticos que los directores deben realizar ante distintas instancias, como la Superintendencia o el propio ministerio. Por último, se ha relevado la importancia de que este actor sea escuchado en el diseño y monitoreo de las políticas educativas.

Esta valorización de los directores y directoras hace justicia, como ha mostrado reiteradamente la investigación nacional e internacional, con su decisiva importancia para la mejora educativa.

Por ello es oportuno recordar que persiste la urgente necesidad de un sistema de desarrollo profesional de los directivos escolares. A diferencia de los docentes de aula, los directores no poseen una carrera que les permita, durante su trayectoria profesional, ir desarrollando progresivamente sus capacidades, así como mejorar sus condiciones laborales de acuerdo con su desempeño. Esta carencia repercute en problemas para la atracción, retención y desarrollo de los directores, en especial entre quienes se desempeñan en los contextos socioeducativos de mayor complejidad. Haría bien el gobierno en acompañar la valorización del rol de los directores con el impulso de la tan esperada carrera directiva.

José Weinstein

Director Programa de Liderazgo Educativo UDP