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    Cartas al Director

    Casas de apuestas

    Por 
    Cartas al director
    Corte Suprema ordena bloquear sitios de apuestas online RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    SEÑOR DIRECTOR:

    Sería muy contradictorio y perjudicial para nuestros menores que este gobierno promueva la legalización de las casas de apuestas; ya existe una ley de casinos que regula y condiciona el juego.

    Los principios no se transan por unos pesos más, ni aún con la excusa de que se recibió un país desvalijado.

    Jose Manuel Urenda S.

    Abogado

    Más sobre:GobiernoContradicciónLegalización

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