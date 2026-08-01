SEÑOR DIRECTOR:

Sería muy contradictorio y perjudicial para nuestros menores que este gobierno promueva la legalización de las casas de apuestas; ya existe una ley de casinos que regula y condiciona el juego.

Los principios no se transan por unos pesos más, ni aún con la excusa de que se recibió un país desvalijado.

Jose Manuel Urenda S.

Abogado