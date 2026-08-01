Casas de apuestas
SEÑOR DIRECTOR:
Sería muy contradictorio y perjudicial para nuestros menores que este gobierno promueva la legalización de las casas de apuestas; ya existe una ley de casinos que regula y condiciona el juego.
Los principios no se transan por unos pesos más, ni aún con la excusa de que se recibió un país desvalijado.
Jose Manuel Urenda S.
Abogado
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
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