Casinos y libre competencia

Llama la atención que se informe que la FNE descartó que las exigencias incluidas en las bases de los procesos para el otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego en Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón generen riesgo para la libre competencia, ya que el resultado concreto mostró lo contrario, que no hubo competencia.

Iquique y Viña del Mar sin postulantes y, en Coquimbo y Pucón un único postulante en cada lugar, el que además está relacionado con la empresa que renunció al permiso.

De la simple lectura de las bases se podía concluir que el proceso estaba destinado al fracaso, ya que las exigencias de las condiciones especiales inhibían la competencia, tal como se confirmó al momento de la recepción de las ofertas.

Por ello, sorprende que el organismo público encargado de velar por la libre competencia sea incapaz de detectar ese tipo de situaciones y, más aún, insista en su visión con posterioridad a la recepción de ofertas, donde se confirmó el fracaso de los procesos debido a que las condiciones en las bases evidentemente afectaron la competencia.

Francisco Javier Leiva Vega

Ingeniero civil Industrial

Superintendente de Casinos de Juego (febrero 2005-abril 2012)