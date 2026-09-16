Resultados PISA

SEÑOR DIRECTOR:

Los resultados de PISA confirman un declive sostenido desde 2015: seis de cada diez estudiantes no dominan matemática básica. Chile invierte fuertemente en educación, pero ese gasto no se traduce en resultados.

Un niño o joven que no comprende lo que lee no podrá avanzar hacia aprendizajes más complejos, ni desenvolverse en un mundo que exige pensamiento crítico y capacidad de hacer preguntas relevantes. La comprensión lectora es la base de todo lo demás.

La evidencia científica es clara: la ventana para cerrar estas brechas está en la educación básica y media; después, el costo es mucho mayor. Necesitamos una mesa de trabajo de largo plazo, con expertos y representantes del sistema escolar y de educación superior universitaria y técnica-profesional, con un modelo educativo para el futuro y metas que trasciendan un gobierno. El futuro laboral de miles de jóvenes depende de actuar ahora.

Nicolás Ocaranza

Vicerrector Académico AIEP