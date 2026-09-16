EÑOR DIRECTOR:

La Primera Notaría de Santiago anunció recientemente que implementará un nuevo sistema de pagos digitales, lo que potencialmente eliminaría el efectivo. Una medida que no solo pasa a llevar un derecho constitucional, sino que, además, deja fuera a parte importante de la población. En un estudio reciente que hicimos Denaria y la UDD, el 92% dijo creer que se debe mantener el derecho al uso de efectivo.

Asimismo, la dependencia del dinero en efectivo se concentra en grupos específicos, particularmente en adultos mayores y hogares de menores ingresos, quienes enfrentarían más dificultades en un escenario de desaparición del dinero físico. Los mayores de 61 usan efectivo tres veces más que los menores de 30. Por nivel socioeconómico, el patrón es inverso al ingreso: el segmento D+E elige el efectivo en un 17%, casi el triple que los hogares ABC1 (6%) y C2 (5%).

No estamos hablando, por lo tanto, de una forma de pago marginal o en desaparición. La digitalización debe facilitar la vida de las personas y no transformarse en una barrera de acceso. Quienes no tienen un teléfono inteligente, conectividad suficiente o las competencias digitales necesarias, deberían tener el mismo derecho para hacer su pago, sin ser excluidos por que es en efectivo

Fernando Yáñez

Presidente ejecutivo de Denaria Chile