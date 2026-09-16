El impacto del alza histórica del combustibles en las Pyme

SEÑOR DIRECTOR:

La reforma al mercado de capitales es acotada y, por sí sola, no mueve la aguja. Lo que sí podría cambiar las expectativas y dar un verdadero impulso a la economía es un Plan Nacional de Recuperación de las Pymes, que permita capitalizarlas y otorgarles años de gracia para que puedan volver a crecer.

La economía no consiste solamente en sumar, restar y cuadrar la caja. Detrás de cada pequeña y mediana empresa hay personas, familias, empleos y proyectos de vida.

Recuperar a las Pymes es también recuperar la confianza y el dinamismo de nuestra economía.

Jaime Calderón Riveros

Ingeniero comercial