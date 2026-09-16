Recuperación de las Pymes
SEÑOR DIRECTOR:
La reforma al mercado de capitales es acotada y, por sí sola, no mueve la aguja. Lo que sí podría cambiar las expectativas y dar un verdadero impulso a la economía es un Plan Nacional de Recuperación de las Pymes, que permita capitalizarlas y otorgarles años de gracia para que puedan volver a crecer.
La economía no consiste solamente en sumar, restar y cuadrar la caja. Detrás de cada pequeña y mediana empresa hay personas, familias, empleos y proyectos de vida.
Recuperar a las Pymes es también recuperar la confianza y el dinamismo de nuestra economía.
Jaime Calderón Riveros
Ingeniero comercial
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
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