Cervantes y Trump
SEÑOR DIRECTOR:
Después de leer las sabias declaraciones del Papa León XIV y del Cardenal Chomali respecto a la guerra en Irán y oír la sorpresiva respuesta al primero de parte del Presidente Trump, yo recomendaría al actual inquilino de la Casa Blanca tener en consideración las sabias palabras del Quijote: “Con la Iglesia hemos dado, Sancho”.
Demetrio Infante Figueroa
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