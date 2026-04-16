Cervantes y Trump

SEÑOR DIRECTOR:

Después de leer las sabias declaraciones del Papa León XIV y del Cardenal Chomali respecto a la guerra en Irán y oír la sorpresiva respuesta al primero de parte del Presidente Trump, yo recomendaría al actual inquilino de la Casa Blanca tener en consideración las sabias palabras del Quijote: “Con la Iglesia hemos dado, Sancho”.

Demetrio Infante Figueroa