Clases sin interrupciones

SEÑOR DIRECTOR:

Valoramos que las autoridades hayan permitido mantener abiertas las escuelas que son sedes de votación los días previos y posteriores a las elecciones del 16 de noviembre de 2025. Destacamos la coordinación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Servel, que permitió evitar una nueva suspensión de clases.

Hacemos un llamado a seguir avanzando en esta línea: garantizar la continuidad del servicio educativo, evitando interrupciones innecesarias y dando certezas a las comunidades escolares. La educación debe ser siempre prioridad nacional.

María Teresa Romero y María Paz Larraín

Escuelas Abiertas

María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo

Magdalena Plant, Horizontal