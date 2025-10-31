Clases sin interrupciones
SEÑOR DIRECTOR:
Valoramos que las autoridades hayan permitido mantener abiertas las escuelas que son sedes de votación los días previos y posteriores a las elecciones del 16 de noviembre de 2025. Destacamos la coordinación entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Servel, que permitió evitar una nueva suspensión de clases.
Hacemos un llamado a seguir avanzando en esta línea: garantizar la continuidad del servicio educativo, evitando interrupciones innecesarias y dando certezas a las comunidades escolares. La educación debe ser siempre prioridad nacional.
María Teresa Romero y María Paz Larraín
Escuelas Abiertas
María Paz Arzola, Libertad y Desarrollo
Magdalena Plant, Horizontal
