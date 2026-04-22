SEÑOR DIRECTOR:

Codelco es una empresa estatal que, como la gran mayoría de las empresas estatales, son ineficientes y se convierten en pagadoras de favores políticos; lo que reduce significativamente los excedentes que entrega al Fisco para financiar el gasto público.

Pienso que sería conveniente estudiar seriamente la conveniencia de privatizar dicha empresa. Con ello el Fisco recibiría ingresos por su venta y, probablemente, como empresa privada su aporte fiscal sería mayor que como empresa estatal.

Adolfo Paúl Latorre

Abogado