Combate aéreo nocturno de incendios

SEÑOR DIRECTOR:

Enfrentar los incendios forestales es una tarea compleja. Requiere prevención, planificación territorial, coordinación interinstitucional, capacidades operativas, presupuestos adecuados y reconstrucción oportuna.

Tras los incendios de 2024 en Viña del Mar, desde Asiva y la CChC Valparaíso trabajamos para identificar brechas y reforzar prevención. En ese proceso fue imposible no sentir frustración al ver el fuego avanzar y, al caer el sol, constatar que el combate aéreo se detenía, dejando horas críticas sin esa herramienta.

En el sur, las empresas forestales mantienen combate terrestre nocturno con brigadas, y Conaf también lo realiza aunque en menor escala, pero sin apoyo aéreo. Chile aún no cuenta con combate aéreo nocturno, no por una imposibilidad técnica, sino porque su habilitación exige certificaciones y procedimientos que debe otorgar la DGAC, junto con coordinación con operadores y servicios públicos. Esta brecha puede ser la diferencia entre contener un incendio o recibirlo al amanecer ya fuera de control.

Si aspiramos a una estrategia moderna y eficaz, habilitar el combate aéreo nocturno debería ser una prioridad.

Alfonso Salinas M.

Presidente, ASIVA

Fernando Bustamante

Presidente, CChC Valparaíso