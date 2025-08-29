SUSCRÍBETE
¿Cómo lo explico en Suiza?

Por 
Cartas al director


SEÑOR DIRECTOR:

A propósito de la columna de Óscar Contardo, quiero señalar que su visión dista bastante de la realidad de quienes aún intentamos sostener inversiones en Chile. Hace un par de semanas, estando fuera de Santiago, recibí un escueto mensaje de mi empresa: “Quédate donde estás, acaban de secuestrar a un vecino y tú podrías ser el próximo. Con urgencia, activamos los protocolos de seguridad y comenzamos a evaluar medidas de protección. Esa misma tarde, a las 19 horas, un vecino me escribía: “Avísale a tus guardias que están asaltando. Acaban de botar nuestro portón, se llevaron un auto y artículos de nuestra empresa”.

Volví a Chile hace algunos años para liderar un proyecto industrial suizo. En ese entonces, todo parecía ir bien: estabilidad, seguridad, crecimiento y un entorno favorable para el desarrollo. Hoy, lejos de aquello, y con mi familia de vuelta en Suiza, me veo obligado a destinar altos recursos para proteger a trabajadores, proveedores y visitantes que transitan diariamente por nuestras instalaciones en Quilicura, donde los asaltos son pan de cada día.

Explicar y justificar “inversiones” en seguridad (gastos) ante nuestra casa matriz, en un país estancado, que trabaja menos (40 horas), que exige más impuestos y que parece entregado a la narcoeconomía, resulta cada vez más absurdo.

No hay plan estratégico que contemple la necesidad de blindarse frente a la criminalidad como si operáramos en una zona de guerra. ¿Cómo se explica eso en Suiza, donde las decisiones deben pasar por criterios racionales, de largo plazo y consistentes con un entorno mínimamente civilizado? Llevo días intentando encontrar las palabras para justificar a los suizos lo injustificable. Y no las encuentro.

Aldo Arias Galano

Empresario chileno-suizo

