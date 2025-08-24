Compra atada de Carabineros
SEÑOR DIRECTOR:
Con respecto a la reciente nota publicada en Pulso sobre la compra preferente que Chile, por medio de Carabineros, ha realizado del dispositivo no letal “Bola Wrap” (inmovilizador remoto que lanza una cuerda de kevlar para restringir el movimiento de personas), queremos aportar antecedentes relevantes que, a nuestro juicio, deben ser considerados en este debate.
Una investigación realizada por América Transparente advirtió que la adquisición de más de 10 mil unidades fue incorporada mediante una glosa presupuestaria que alude a un proveedor único, sin registros previos de licitación pública, compras directas ni convenios marco disponibles en plataformas oficiales. Esta falta de trazabilidad limita los controles institucionales y debilita la competencia entre tecnologías disponibles para el uso proporcional de la fuerza.
Además, no se conoce ninguna evaluación técnica comparativa que fundamente esta decisión. A diferencia de otras herramientas no letales, el Bola Wrap no cuenta, por ejemplo, con una certificación del National Institute of Justice, de Estados Unidos, y si bien ha sido adquirido por diversas fuerzas policiales en ese país, también en algunas ha sido posteriormente descartado. Entre ellas, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), que tras un piloto operativo con más de 500 despliegues resolvió no adoptarlo de forma permanente.
Llama la atención, además, que antes de su incorporación formal al presupuesto, autoridades del Ejecutivo ya mostraban el dispositivo en reuniones oficiales, lo que sugiere que su inclusión pudo haber sido decidida sin un proceso público de deliberación técnica.
Creemos necesario avanzar hacia una discusión transparente, basada en evidencia, que permita asegurar estándares adecuados en la adopción de tecnologías de uso policial.
Paulette Desormeaux
Juan José Lyon
Fundación América Transparente
