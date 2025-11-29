Compromisos de reinserción

SEÑOR DIRECTOR:

La construcción de nuevas cárceles parece inminente: tanto Kast como Jara incluyen la propuesta en sus programas. Sin embargo, ese no es su único punto en común. Ambos también proponen fortalecer la reinserción social y laboral de las personas privadas de libertad —Jara en la página 47 de su programa y Kast en la página 14 del Plan Cancerbero—. Ojalá que, cualquiera de ellos que llegue a La Moneda, no sean solo promesas vacías y se tomen en serio las decisiones para efectivamente hacerse cargo del problema de seguridad. Más seguridad es más reinserción.

Isabella Castillo Montanares

Directora Proyecto Reinserción