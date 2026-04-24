SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    Contribuciones

    Por 
    Cartas al director
    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    SEÑOR DIRECTOR:

    Soy de los que espera con ansias la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, no para beber coñac o whisky como imagina un conocido experto en educación, sino para tener la tranquilidad de que en el futuro mi esposa y yo no nos veremos forzados a vender para cambiarnos de casa y barrio, como indolentemente propone un destacado economista.

    José Miguel Rodríguez Sáez

    Más sobre:ViviendaTranquilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    Cadem: aprobación de Kast baja a un 42% y un 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    “Incentivos perversos”: la crítica mirada de exministros de Bachelet y Boric a cambios ambientales de megarreforma de Kast

    Israel reivindica un ataque en el sur de Líbano que mató a tres integrantes de Hezbolá

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Madrid Open

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    ¿Cuándo es el Día de la Madre en Chile este 2026?

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros
    Chile

    Fallece menor de 15 años que protagonizó robo a camión de alimentos en Maipú: asalto fue frustrado a tiros por Carabineros

    Cadem: aprobación de Kast baja a un 42% y un 50% respalda candidatura de Bachelet a la ONU

    Bancada republicana pide a mesa de la Cámara pronunciarse por “graves” dichos de Consuelo Veloso en cruce con Javiera Rodríguez

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente
    Negocios

    Tras reunión con Kast, gobierno se compromete con pymes a que su impuesto corporativo siga en 12,5% de forma permanente

    “Incentivos perversos”: la crítica mirada de exministros de Bachelet y Boric a cambios ambientales de megarreforma de Kast

    Gasto en pensiones solidarias subió 6% el año pasado, llegó a 2,1% del PIB y beneficiarios superaron los 2,7 millones

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas
    Tendencias

    Qué son las “parejas de relleno” y cómo identificar si eres solo un “pasatiempo”, según especialistas

    Qué se sabe sobre el niño rescatado en Cuba por el FBI tras haber sido “secuestrado” por su progenitor transgénero

    Cuál fue la causa de muerte de Celeste Rivas, la adolescente que fue hallada en el auto del cantante D4vd

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera
    El Deportivo

    Roberto Tobar borra a Nicolás Gamboa tras la polémica de Fernando Zampedri en el duelo de la UC ante La Calera

    La resignación del DT de Sevilla de Alexis Sánchez tras nueva derrota: “No podemos competir así en primera división”

    “Pudo sacar su calidad”: en España aprueban el ingreso de Lucas Cepeda en la victoria del Elche ante Atlético de Madrid

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC
    Tecnología

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Google Cloud Next 2026: Google decreta el fin de los chatbots y lanza su nueva IA para empresas

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro
    Cultura y entretención

    El libro de Neruda hecho con uniformes de guerra: la joya que la U. de Chile exhibirá por el Mes del Libro

    La plataforma Spotify revela cuáles son los artistas más escuchados de su historia

    Andrés Di Tella, cineasta: “En Argentina es muy fuerte la idea de que somos un país europeo que por mala suerte está en Sudamérica”

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil
    Mundo

    Irán condena la “violación” de la tregua por Israel en Líbano y el asesinato de la periodista Amal Jalil

    Israel reivindica un ataque en el sur de Líbano que mató a tres integrantes de Hezbolá

    Trump anuncia una extensión del alto el fuego entre Líbano e Israel por tres semanas

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene
    Paula

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad

    Datos Paula: cine y teatro donde el cuerpo toma la palabra