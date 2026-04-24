SEÑOR DIRECTOR:

Soy de los que espera con ansias la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, no para beber coñac o whisky como imagina un conocido experto en educación, sino para tener la tranquilidad de que en el futuro mi esposa y yo no nos veremos forzados a vender para cambiarnos de casa y barrio, como indolentemente propone un destacado economista.

José Miguel Rodríguez Sáez