Contribuciones
SEÑOR DIRECTOR:
Soy de los que espera con ansias la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, no para beber coñac o whisky como imagina un conocido experto en educación, sino para tener la tranquilidad de que en el futuro mi esposa y yo no nos veremos forzados a vender para cambiarnos de casa y barrio, como indolentemente propone un destacado economista.
José Miguel Rodríguez Sáez
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