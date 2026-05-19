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    Cartas al Director

    Datos de extranjeros

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    Hay momentos en que es necesario levantar la voz e invitar a otros a unirse. Una propuesta de ley del gobierno busca obligar a todo órgano de la administración del Estado, organismo previsional o de salud y establecimiento de educación a entregar a la autoridad migratoria los datos de los extranjeros que atiendan, cuando ellos sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación.

    La norma es inconstitucional y contraria a tratados, como otros especialistas han señalado. Como política pública es contraproducente, incluso para los intereses de los chilenos. Las personas migrantes evitarán el contacto con las instituciones, precisamente cuando el Estado necesita que se acerquen. Si buscamos que los niños se escolaricen y no queden expuestos a la delincuencia, que se vacunen y evitar que vuelvan enfermedades erradicadas, si preferimos tratar preventivamente embarazos de alto riesgo evitando emergencias graves, si apoyamos que las mujeres víctimas de violencia denuncien, y si queremos bajar gasto fiscal con acciones simples en la salud primaria en lugar de hospitalizaciones costosas, la iniciativa va en sentido contrario.

    Tenemos las capacidades para implementar una política migratoria eficaz, que no implique que el Estado nos obligue a realizar actos crueles como delatar (ese es el efecto) a personas que sufren y que se encuentran, muchas veces, en situaciones de extrema vulnerabilidad.

    Se repite que debemos priorizar las necesidades de los chilenos. Si nuestra política no ha sido capaz de proveer condiciones dignas en salud o educación a los chilenos, trabajemos para lograrlo, en lugar de evadir esa responsabilidad buscando redirigir la frustración de los ciudadanos contra las personas migrantes, siendo que comparten las mismas carencias y sufrimientos.

    Verónica Undurraga Valdés, ⁠Claudia Sarmiento,⁠ ⁠⁠Joanna Heskia, ⁠⁠Lieta Vivaldi, ⁠⁠Amaya Álvez, ⁠⁠María Jaraquemada, ⁠⁠Teresa Rey, ⁠⁠Anita Fuentes, ⁠⁠Patricia Fuentes, ⁠⁠Riola Solano, ⁠⁠Macarena Rodríguez, ⁠Paulina Soriano, ⁠Laura Albornoz, ⁠Constance Nalegach, ⁠Natalia Castillo, ⁠⁠Constanza Valdés, Paula Salvo Del Canto, ⁠⁠Patricia Rada, ⁠Antonia Urrejola, ⁠Nicole Nehme, ⁠⁠Gabriela Hilliger, ⁠⁠Ana Luz del Río Quiroz, ⁠⁠Ymay Ortiz Pulgar, ⁠⁠Solange Huerta Reyes, ⁠Catalina Fernández Carter, ⁠⁠Ximena Fuentes, ⁠⁠Mónica van der Schraft, ⁠ ⁠⁠Patricia Reyes Olmedo, ⁠⁠Miriam Henríquez Viñas, ⁠⁠Antonia Rivas, ⁠Camila Alvear Vargas, ⁠⁠Angie Armer, ⁠⁠Liliana Galdámez, ⁠⁠Macarena Sáez Torres, ⁠⁠Paola Flores, ⁠⁠Daniela Horvitz Lennon, ⁠⁠Cecilia Cáceres, ⁠⁠Adriana Hermosilla, ⁠⁠Viviane Lennon, ⁠⁠Paula Vial, ⁠ ⁠⁠Grace Méndez, Lidia Casas Becerra

    Más sobre:Política migratoriaExtranjeros

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