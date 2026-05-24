De los “Súper ricos” a las “súper oportunidades

20 MAYO 2026 MINISTRO SEGPRES; JOSE GARCIA RUMINOT, EL BIMINISTRO INTERIOR - SEGEGOB; CLAUDIO ALVARADO Y EL MINISTRO DE HACIENDA; JORGE QUIROZ, DURANTE VOTACION LA RECONSTRUCCION NACIONAL Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. FOTO: DEDVI MISSENE

SEÑOR DIRECTOR:

A propósito del Proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Social y Económico, algunos han intentado instalar que esta iniciativa beneficia solo a los “súper ricos”. Esa caricatura no sólo es simplista, sino profundamente injusta.

Cuando Chile no crece, quienes más sufren no son los grandes empresarios, sino los trabajadores, la clase media, los jóvenes que buscan su primer empleo, las mujeres y los emprendedores que ven cerradas sus oportunidades.

Nuestro país lleva años creciendo bajo su potencial, con inversión estancada y proyectos frenados por una excesiva permisología. Hablar de crecimiento no es defender privilegios; es defender empleo, mejores ingresos y mayor bienestar. La experiencia demuestra que cuando la economía avanza, se crean empleos y el Estado recauda más para salud, seguridad y educación. Cuando se detiene, el costo lo pagan miles de familias que enfrentan desempleo e incertidumbre.

El desafío no es dividir a Chile entre ricos y pobres, sino abrir súper oportunidades para todos. Este proyecto debe entenderse como lo que realmente es: una oportunidad para recuperar el crecimiento, generar empleo y devolver esperanza. Porque cuando a Chile le va bien, no ganan unos pocos: ganan las familias y los trabajadores.

Flor Weisse N.

Diputada y Jefa de Bancada UDI