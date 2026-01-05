Declaración de humedal de la Laguna de Aculeo

SEÑOR DIRECTOR:

La Laguna de Aculeo no es solo un cuerpo de agua; es parte fundamental de nuestra historia, de nuestras tradiciones y del orgullo de ser paininos. Durante décadas fue un punto de encuentro familiar, un motor del turismo local y un símbolo del vínculo entre la comunidad y su entorno natural. Su desaparición temporal dejó una huella profunda, no solo en el paisaje, sino también en la identidad de nuestra comuna.

Lograr su declaración como humedal representa un acto de justicia territorial y ambiental. Es devolverle a nuestra gente el paisaje que nos define y, al mismo tiempo, la esperanza concreta de que un Paine verde, sustentable y próspero es posible cuando existe decisión política, trabajo técnico y compromiso con el bien común.

Como alcalde, he trabajado con la convicción de que el desarrollo debe ir siempre de la mano del cuidado del medioambiente. Pasamos de la desolación del polvo a la vida que trae nuevamente el agua, demostrando que incluso los escenarios más adversos pueden revertirse cuando se actúa con responsabilidad y visión de futuro.

Este logro municipal no es un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa. Nos permite proyectar a Paine como un referente en recuperación ambiental y turismo responsable, devolviéndole su lugar como uno de los destinos naturales más relevantes de la Región Metropolitana, con un sello de respeto por la naturaleza y compromiso con las futuras generaciones.

Rodrigo Contreras Gutiérrez

Alcalde de Paine