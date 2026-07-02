Desempleo juvenil

SEÑOR DIRECTOR:

Las cifras del INE encendieron una alerta difícil de ignorar: en el trimestre febrero-abril de 2026, la desocupación entre jóvenes de 15 a 24 años alcanzó 22,8%, la tasa más alta para ese trimestre desde que existe la serie comparable. Detrás de ese número hay miles de jóvenes que sí hicieron “lo correcto”: terminaron el colegio, ingresaron a la universidad, se titularon y hoy descubren que graduarse ya no basta para entrar al mundo laboral.

En Fundación Puente lo vemos de cerca. Muchos de nuestros becados son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior y titularse representa un hito enorme de movilidad social. Pero ese logro no siempre abre la puerta al mundo laboral: solo en el último año se perdieron 59 mil empleos formales entre personas de 25 a 34 años, en la etapa que muchos buscan insertarse laboralmente, y el empleo formal de universitarios cayó por tercer período consecutivo. En la práctica, ese primer trabajo depende cada vez más de redes y contactos a los que no todos los jóvenes tienen acceso.

Quienes trabajamos en el mundo social sabemos que la educación sigue siendo un ascensor de movilidad social, pero necesita un piso al cual llegar. Tender puentes hoy requiere que las gerencias y los directores de personas hagan un ejercicio de audacia: flexibilizar las barreras de entrada y dar la primera oportunidad a jóvenes que siguen esperando una oportunidad.

Daniela Torres

Directora ejecutiva de Fundación Puente