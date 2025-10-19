Deserción docente

SEÑOR DIRECTOR:

Según datos públicos del Mineduc, y un reportaje publicado en La Tercera, 22.949 docentes menores de 40 años han desertado del sistema. No son jubilaciones, sino jóvenes profesionales que eligieron enseñar y que, poco a poco, se cansaron de hacerlo. Es una cifra que duele, porque detrás de ella hay talento, vocación, esfuerzo, inversión económica, pública y privada y también esperanza que el sistema no supo retener y tantas otras historias personales.

La discusión que se ha planteado sobre las exigencias de ingreso a Pedagogía ha reabierto un debate profundo: llegó la hora de ponernos de acuerdo y en conjunto transformar la educación, revalorizar la profesión, recuperar la autoridad docente y que las carreras de Pedagogía asuman el estándar de excelencia que se merecen.

Es cierto que estas nuevas condiciones pueden parecer un golpe en medio del agobio. Sin embargo, si somos capaces de acompañar las exigencias con mejores condiciones laborales, reconocimiento social, fin a la violencia en el aula, mejoras en el currículum y estabilidad, quizás esta sea la oportunidad de cambiar el rumbo.

Formar buenos profesores no es una carga, es una inversión. Y si logramos revalorizar la profesión, dignificar su ejercicio y devolverle sentido a enseñar, no sería extraño que muchos que hoy están fuera del aula decidan volver. No por obligación, sino porque enseñar vuelva a ser un orgullo y una elección de futuro.

Sergio Godoy M.

Director ejecutivo de Aseduch