Día del niño que está por nacer: una invitación a acompañar
SEÑOR DIRECTOR:
Cada 25 de marzo, al conmemorar el Día del Niño que está por Nacer y la Adopción, se nos presenta una oportunidad de reflexión profunda a nivel país: cómo estamos acompañando a las mujeres que viven un embarazo en situación de vulnerabilidad y a la vida que está gestándose en su vientre, aquellos niños más pequeños e indefensos, los que están por nacer.
Desde nuestra experiencia a través del Programa de Acompañamiento Integral, que por 26 años ha apoyado a mujeres a lo largo de todo Chile, hemos constatado que el acompañamiento oportuno, basado en la escucha empática, la contención y la información, puede marcar una diferencia significativa en la vida de una mujer que cursa un embarazo vulnerable, muchas veces en un contexto de soledad, incertidumbre y falta de apoyo.
Más de 9.000 niños y niñas han nacido a través de este acompañamiento, que quizás no hubiesen venido al mundo, y hoy son parte del presente y futuro de nuestra sociedad.
Acoger, contener y acompañar a una mujer embarazada en un momento de vulnerabilidad nos permite ser una luz de esperanza para ella, y avanzar hacia una cultura que valora la vida y la dignidad de cada persona.
Acompañar nos humaniza como sociedad.
Verónica Hoffmann C.
Directora ejecutiva
Fundación Chile Unido
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