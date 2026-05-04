Educación técnica y movilidad social

SEÑOR DIRECTOR:

La movilidad social en Chile continúa siendo un desafío estructural que interpela directamente a nuestro sistema educativo y sitúa a la formación técnico-profesional como un ámbito estratégico. Para analizar este impacto, el Centro de Formación Técnica de la PUCV desarrolló el estudio “Seguimiento de titulados para el análisis de rentabilidad social y económica”, cuyos resultados permiten cuantificar la efectividad de este sector como motor de equidad.

Los resultados muestran que, si bien el 91,7% de los estudiantes proviene de los primeros seis deciles socioeconómicos —con una concentración del 28,2% en el tramo más vulnerable—, la titulación y posterior inserción laboral generan un cambio significativo en la trayectoria de vida. Según el estudio, el 60% de los titulados logra posicionarse en los tres deciles de mayores ingresos del país tras su egreso. Resulta particularmente notable que un 27,8% alcance rentas superiores a los 904 mil pesos durante su primer año de ejercicio profesional, situándose de inmediato en el décimo decil.

Más allá de los indicadores cuantitativos, estos datos confirman que la educación superior técnico-profesional no solo amplía las oportunidades en el mercado laboral, sino que impacta directamente en la redefinición de expectativas de vida y en la estabilidad de los hogares.

Fortalecer el reconocimiento de la formación superior TP como un pilar fundamental de nuestra estructura de oportunidades es una tarea fundamental para avanzar hacia el desarrollo que el país requiere.

Paulo Solari Alliende

Rector CFT PUCV