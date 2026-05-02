El desafío de llegar

SEÑOR DIRECTOR:

El Maratón de Santiago 2026, el fin de semana pasado, volvió a recordarnos que el deporte también tiene su propio lenguaje. Más de 33 mil personas participaron en las distintas distancias y más de 8 mil lo hicieron en los 42 kilómetros, cada una con su ritmo, su meta, su historia y sus límites, pero todas compartiendo una misma sintaxis colectiva: avanzar hacia La Moneda y cruzar la meta. Allí se vuelve visible algo profundamente humano, porque correr nunca es solo mover el cuerpo, sino ordenar la voluntad, administrar silencios, resistir el cansancio y dar sentido a cada kilómetro cuando todavía faltan muchos por delante.

Por unas horas, Santiago dejó de ser solo tránsito y rutina para convertirse en una ciudad que se lee de otro modo, con miles de desconocidos unidos por un mismo verbo: llegar. Ojalá aprendamos a valorar más esta fiesta, porque el deporte no solo mejora indicadores de salud, también enseña disciplina, comunidad y una forma concreta de esperanza, esa que aparece cuando alguien descubre que puede avanzar más de lo que imaginaba.

Kênio Estrela

Seis veces en el Maratón de Santiago