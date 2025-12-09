El despertar del vecino país como motor propio

SEÑOR DIRECTOR:

Leyendo las recientes declaraciones de José Luis Daza nos obliga a una lectura pragmática y libre de sesgos ideológicos: el éxito económico de Argentina es, contraintuitivamente, la mejor noticia que podría recibir Chile.

Durante décadas, nos acostumbramos a ser el alumno aventajado en un barrio “malito”. Esa falta de presión competitiva poco ayuda a salir del estancamiento en productividad e innovación. Si el plan de shock de Daza y Milei logra estabilizar la macro y desregular mercados, Chile dejará de ser el destino de la inversión “por defecto”. Esto no es una amenaza, es el despertador que necesitábamos. La competencia real ayudará a acelerar la innovación corporativa para mantener nuestra posición.

Pero la oportunidad tangible es logística y energética. La inmensa producción de Vaca Muerta —gas y petróleo— y la agroindustria argentina necesitan de nuestros puertos para llegar a Asia. El reciente contrato de ENAP por US$12.000 millones para importar crudo neuquino es solo la punta del iceberg.

Debemos posicionar al Biobío y Valparaíso no solo como zonas de tránsito, sino como hubs de servicios logísticos de valor agregado. Una Argentina rica en energía barata puede, paradójicamente, reindustrializar el sur de Chile si logramos una integración gasífera estable que baje nuestros costos de producción.

Es hora de una diplomacia comercial inteligente. Las diferencias políticas son irrelevantes frente al potencial de bienestar compartido. Si a Daza le va bien, a nuestros puertos, a nuestras pymes proveedoras y a nuestra matriz energética les irá mejor. Miremos al vecino no con recelo, sino como el socio estratégico que nos empujará a ser mejores.

Carlos Smith

Docente investigador CIES-UDD