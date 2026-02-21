El legado de Tomás González

SEÑOR DIRECTOR:

El retorno de Tomás González a la alta competencia, con 40 años, no es solo una noticia deportiva, sino que es un gesto de convicción, amor propio y compromiso con Chile. En tiempos donde la inmediatez suele imponerse, su decisión de volver a exigirse al máximo nivel habla de un deportista que no compite únicamente por medallas, sino por legado.

Tomás González ha sido, sin exagerar, uno de los nombres más importantes en la historia del deporte nacional. Finalista olímpico en Londres 2012 y en Río 2016, abrió un camino que parecía imposible para la gimnasia chilena. Su irrupción no solo elevó el estándar competitivo, sino que instaló la certeza de que un chileno podía estar entre los mejores del mundo en una disciplina tradicionalmente dominada por potencias.

Su regreso recuerda que el alto rendimiento no se mide solo por la edad, sino por la pasión y la disciplina. Kristel Köbrich es un buen ejemplo de ello. Ha desafiado el paso del tiempo manteniéndose vigente en la élite mundial, también con 40 años, compitiendo en múltiples ciclos olímpicos. Cada uno, a su manera, está demostrando que el compromiso con la excelencia no caduca.

En ese contexto, el regreso de Tomás González es compatible con la relevancia que el deporte ha adquirido en la agenda pública. El gobierno del Presidente José Antonio Kast ha planteado el deporte como una política estratégica para fortalecer la identidad nacional, la formación de valores y la proyección internacional del país. No se trata solo de infraestructura o grandes eventos, sino de reconocer a quienes ya han construido prestigio para Chile en el extranjero.

Como sociedad, tenemos el deber de reconocer a quienes llevaron el nombre de Chile a lo más alto. Valorarlos no solo cuando ganan, sino el camino que han recorrido para lograrlo. Porque el verdadero legado no está solo en las medallas, sino en la huella que dejan en el corazón de los todos los chilenos.

Natalia Duco