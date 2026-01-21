El legado en educación

SEÑOR DIRECTOR:

El proyecto de ley de convivencia escolar entra en su fase final en el Congreso. Con preocupación hemos visto cómo el Ejecutivo insiste en aumentar la carga burocrática y las multas a los colegios, como si los conflictos se resolvieran así. Resulta especialmente preocupante viniendo de un ministro de Educación que es profesor.

Quienes decían defender la educación han optado por sancionar y desincentivar la labor educativa. La comisión mixta es la última oportunidad para corregir el rumbo: ¿ese será su legado?

Pedro San Martín Ahumada

Psicólogo educacional