SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Cartas al Director

    El machetazo del ministro Grau

    Por 
    Cartas al director

    SEÑOR DIRECTOR:

    El mayor recorte a las postulaciones del principal subsidio habitacional destinado a familias vulnerables, el DS49, es parte de la realidad que dejó el gobierno del expresidente Boric. En la Región Metropolitana, la disminución para este llamado alcanzó un 73% pasando de 2.890.053 UF en 2025 a solo 768.371 UF en 2026.

    Frente a este escenario, podríamos haber optado por detener el llamado. Pero eso habría significado cerrarles la puerta a miles de familias que, con esfuerzo, siguen esperando acceder a una vivienda digna en la región con mayor déficit habitacional del país.

    Creemos que cuando hay familias detrás, no basta con lamentarse ni buscar excusas. Lo correcto es hacerse cargo. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias al compromiso y vocación de los equipos del Minvu, estamos trabajando para recuperar subsidios, agilizar procesos, ampliar alternativas y abrir nuevos caminos que permitan ayudar a más personas.

    Porque estamos a cargo de resolver los problemas y eso es lo que esperan y necesitan las familias. Y nuestro deber es responder con sentido de urgencia, responsabilidad y trabajo serio.

    Sebastián Norambuena Yung

    Seremi de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana

    Más sobre:SubsidioViviendaDéficit habitacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Katherine Martorell (RN): “Creo que en el equipo comunicacional (del gobierno) hay que hacer ajustes”

    Carabineros realiza allanamiento en Temucuicui e incauta subametralladora y camioneta usada durante ataques en Ercilla

    Comisión de Educación del Senado despacha a Sala proyecto de Escuelas Protegidas con revisión de mochilas ante motivos “fundados y verificables”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Lazio vs. Inter por la final de la Copa Italia en TV y streaming

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA
    Chile

    Megarreforma: Comisión de Hacienda rechaza artículo sobre propiedad intelectual que favorecía a plataformas de IA

    Carolina Tohá: “Ha sido un honor los espacios que me ha dado la política, pero no siento que haya sido una privilegiada”

    Katherine Martorell (RN): “Creo que en el equipo comunicacional (del gobierno) hay que hacer ajustes”

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social
    Negocios

    Superintendente de Pensiones zanja disputa sobre qué implica el “pleno traspaso del SIS” al Seguro Social

    Megarreforma: Hacienda reformula crédito al empleo para potenciar a mujeres y jóvenes, pero no convence a toda la oposición

    En medio de precios históricos, producción de cobre del primer trimestre en Chile alcanzó su punto más bajo en 9 años

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo
    Tendencias

    ¿Organizando tu matrimonio? Cuándo es el Cásate Conmigo Fest, la feria para planificar bodas en el Cajón del Maipo

    “Nos pasaron por arriba”: la comparación de la senadora argentina Bullrich tras visitar el Metro de Santiago

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    Colo Colo se extravía en Coquimbo y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa de la Liga
    El Deportivo

    Colo Colo se extravía en Coquimbo y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa de la Liga

    Repasa la derrota de Colo Colo ante Coquimbo Unido que lo aleja de las semifinales de la Copa de la Liga

    El rey de Francia: el PSG estira su hegemonía y logra su quinto título de liga consecutivo

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades
    Tecnología

    PlayStation Plus renueva su catálogo de mayo: Star Wars Outlaws y Red Dead Redemption 2 encabezan las novedades

    Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”
    Cultura y entretención

    Hugh Jackman: “Esta es una película sobre crecer, con toda la diversión y las dificultades que eso conlleva”

    Cómo la nueva sala de conciertos de Ñuñoa abre una opción en una ciudad cruzada por la falta de recintos

    Muere el histórico productor Jack Douglas, el hombre que se sintió culpable “toda la vida” por el asesinato de John Lennon

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano
    Mundo

    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Las claves del millonario plan contra el crimen organizado que Lula lanzó a cinco meses de las elecciones

    EE.UU. ofrece de nuevo ayuda humanitaria adicional a Cuba por un valor de US$100 millones

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica
    Paula

    Datos Paula: Barro a la Mesa, cuatro días para enamorarse de la cerámica

    Crema de betarragas y manzanas

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat