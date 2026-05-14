El machetazo del ministro Grau

SEÑOR DIRECTOR:

El mayor recorte a las postulaciones del principal subsidio habitacional destinado a familias vulnerables, el DS49, es parte de la realidad que dejó el gobierno del expresidente Boric. En la Región Metropolitana, la disminución para este llamado alcanzó un 73% pasando de 2.890.053 UF en 2025 a solo 768.371 UF en 2026.

Frente a este escenario, podríamos haber optado por detener el llamado. Pero eso habría significado cerrarles la puerta a miles de familias que, con esfuerzo, siguen esperando acceder a una vivienda digna en la región con mayor déficit habitacional del país.

Creemos que cuando hay familias detrás, no basta con lamentarse ni buscar excusas. Lo correcto es hacerse cargo. Y eso es lo que estamos haciendo. Gracias al compromiso y vocación de los equipos del Minvu, estamos trabajando para recuperar subsidios, agilizar procesos, ampliar alternativas y abrir nuevos caminos que permitan ayudar a más personas.

Porque estamos a cargo de resolver los problemas y eso es lo que esperan y necesitan las familias. Y nuestro deber es responder con sentido de urgencia, responsabilidad y trabajo serio.

Sebastián Norambuena Yung

Seremi de Vivienda y Urbanismo Región Metropolitana