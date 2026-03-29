El Titanic y el populismo

SEÑOR DIRECTOR:

Chile tiene en la memoria los momentos en que decir la verdad ha sido difícil, pero necesario. Es necesario entender como sociedad madura, que al igual que al interior de la sociedad-familia, no hay futuro digno construido sobre ilusiones o promesas vacías. El populismo que hoy habla puede sonar esperanzador por un instante, ofrece soluciones rápidas, pero en apariencia pues cuando pasa el tiempo, deja frustración y desconfianza y lo ofertado se vuelve incompatible con la realidad.

La verdad —aunque duela— une, responsabiliza, entrega sentido y dignidad. La orquesta del Titanic tocaba melodías mientras este se hundía. Populismo puro.

Jaime Dart Vallejos

Arquitecto