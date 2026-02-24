El turismo también es política pública

SEÑOR DIRECTOR:

Expo Patagonia Coyhaique reunió 127 mil personas en tres días. Más de 500 emprendedores en una de las regiones más aisladas del país. Ese dato debería incomodar a Santiago.

Mientras el debate nacional gira en torno a bajo crecimiento y estancamiento regional, una ciudad extrema logró activar, en un solo fin de semana, un volumen económico que muchas políticas públicas no consiguen en años. Esto es invertir en identidad, programar ciudad y asumir que el turismo es industria, no postal.

Chile habla de descentralización, pero sigue pensando el desarrollo desde la capital. La pregunta de fondo no es si la Expo fue exitosa, es por qué el Estado no tiene una estrategia agresiva de eventos ancla en regiones extremas, capaces de atraer flujo, inversión y marca territorial.

En regiones como Aysén, el turismo no es folclor, es industria sin chimenea y alternativa real a las actividades productivas tradicionales. Pero requiere infraestructura habilitante, conectividad y decisión estatal, una deuda que sigue pendiente. Desde lo local hemos hecho nuestra parte; ahora le corresponde al gobierno asumir la suya. El turismo es poder económico y quien entienda eso primero va a liderar el desarrollo regional del próximo ciclo.

Carlos Gatica

Alcalde de Coyhaique