Empleo y estrategía de desarrollo

Santiago, 30 de junio 2025. Alza en el desempleo durante el trimestre marzo mayo, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

SEÑOR DIRECTOR:

Tras la Cuenta Pública, cabe preguntarse qué lugar ocupa el empleo en la estrategia de desarrollo del país. Porque, más allá de los anuncios, la principal preocupación de miles de familias sigue siendo encontrar trabajo.

Las últimas cifras muestran un desempleo cercano al 9% y más de 900 mil personas buscando una oportunidad laboral. Al mismo tiempo, Chile acumula más de una década creciendo por debajo de su potencial. La relación es evidente: sin crecimiento, hay menos inversión y menos empleo.

Esta realidad golpea especialmente a mujeres y jóvenes. Mientras la participación laboral masculina supera el 70%, la femenina apenas sobrepasa el 50%, limitando las oportunidades de desarrollo de miles de hogares.

Recuperar el crecimiento exige generar mejores condiciones para invertir: reducir gradualmente el impuesto corporativo, otorgar invariabilidad tributaria a proyectos de largo plazo y reducir la permisología. No se trata de favorecer a las empresas, sino de impulsar más actividad económica.

La discusión no puede limitarse a cómo repartir una torta estancada. El desafío es volver a hacerla crecer. Porque cuando hay crecimiento, aparecen oportunidades; cuando se invierte, se crean empleos; y cuando las personas encuentran trabajo, recuperan la posibilidad de construir un proyecto de vida. La mejor política social sigue siendo el crecimiento.

Anne Traub Mödinger

Presidenta

Asoc. de Empresas Familiares