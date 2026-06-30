En tiempos críticos: el rol del Comité de Derechos del Niño

SEÑOR DIRECTOR:

Pocas dudas caben de que pasamos un momento complejo. La crisis de principios que parecían consolidados para garantizar la paz ha puesto una alerta sobre el orden internacional. Diariamente vemos conflictos armados y sus graves efectos. Ello puede producir, inevitablemente, falta de confianza en los mecanismos del orden internacional.

Por eso es bueno rescatar ejemplos en que el multilateralismo ayuda. Los mecanismos de los tratados de derechos humanos son parte de ello. Mirar, por tanto, el trabajo del Comité de Derechos del Niño, cuando Chile enfrenta uno de los peores momentos en su trayectoria de vulneración de derechos de la niñez y la adolescencia puede ser una oportunidad estratégica.

Recientemente este Comité ha renovado su integración. Nueve personas, a título personal y no en representación de los estados que les proponen, han sido elegidas para integrar este grupo experto de dieciocho personas que colabora con herramientas para aplicar las obligaciones que establece la Convención de Derechos del Niño. Entre ellas, una reconocida académica chilena.

Si bien el momento internacional puede rodear de interrogantes sobre el verdadero aporte de este órgano, hay que recordar que por años ha producido estándares para orientar a los distintos estados y que ha emitido sendos informes sobre la realidad chilena.

Los incendios en colegios, la crisis de la niñez haitiana migrante, la deuda histórica por el Sename y la muerte de un niño a manos de jóvenes, son ejemplos terribles de que la niñez está en riesgo en este país. No son hechos aislados. Es nueva evidencia de una crisis que no hemos logrado abordar, que tiene causas complejas y que requiere una respuesta eficaz.

En este tiempo crítico, el Estado debe mirar lo que este órgano aporta para la garantía efectiva de los derechos. Debemos, de una vez por todas, ser responsables con esta realidad.

Ximena Gauché Marchetti

Profesora titular y Directora Fondecyt Regular “Justicia, Género y Niñez

Universidad de Concepción