SEÑOR DIRECTOR:

Luego del pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de la ley Escuelas Protegidas, consideramos que la norma entregará herramientas a los establecimientos para prevenir la violencia.

Así, se permitirá la revisión de mochilas en los recintos, los que podrán establecer un protocolo claro cuando haya indicios de eventuales porte de armas: solicitar que los estudiantes abran las mochilas y, si no lo hacen, se podrá avisar a los padres, siendo la intervención de la policía de ultima ratio. Resulta llamativo que el TC no considerara que hoy ya se realiza la revisión de bolsos -a público de todas las edades- en los estadios (Ley 19.327), para detectar posibles elementos o drogas.

La misma ley sí sancionará que los alumnos se tapen la cara -estar encapuchados-, lo que permitirá buscar más fácilmente a los responsables de delitos.

Resulta preocupante que no se hayan aprobado sanciones para la interrupción de clases que realizan algunos, vulnerando el derecho de educación que tiene la mayoría.

Michael Comber

Director ejecutivo

Instituto Libertad