Estado y control del territorio

SEÑOR DIRECTOR:

Compartiendo lo dicho por doña Paula Sutil en su carta de ayer bajo este mismo título, vengo en comentar que la idea de Estado reposa, en último término, en el imperativo de orden y seguridad y que, por definición, estados fallidos son aquellos que se caracterizan por su incapacidad para tener el control sobre regiones de su territorio y para asegurar en ellas el monopolio de la fuerza.

Adolfo Paúl Latorre