SEÑOR DIRECTOR:

El comportamiento de los candidatos en el debate de Anatel es un síntoma preocupante sobre el estado de la deliberación en nuestro país: interrupciones incesantes, escasa seriedad en el manejo de las cifras, provocaciones constantes, intervenciones al unísono, abuso del eslogan, respuestas evasivas y una notoria falta de contenidos que hagan sentido tanto a tecnócratas como a ciudadanos de a pie.

La falta de educación cívica es un problema que también está afectando de manera transversal a nuestras élites, al punto de transformar los debates en un espectáculo superficial. Al respecto, cabe preguntarse: ¿Qué pueden aprender los más jóvenes al observar este tipo de comportamientos en personas que aspiran a la Presidencia? Al menos un aspecto quedó más que claro: si había quienes ya tenían la idea preconcebida de votar nulo este domingo, sin duda lo harán.

Parte importante de una democracia saludable radica en que los ciudadanos puedan conocer cómo gobernará cada una de las alternativas y cuáles son sus posturas en materia de políticas públicas. Tristemente, de eso hubo muy poco.

Rodrigo Espinoza Troncoso

Director Escuela de Administración Pública Universidad Diego Portales